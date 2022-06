x x

CARONNO PERTUSELLA – Doppio intervento dell’ambulanza della Croce azzurra caronnese la scorsa nottte nelle vie del paese. Il primo alle 22.10, con i carabinieri della Compagnia di Saronno, nella centralissima piazza Vittorio Veneto dove era stata segnalata una lite, che era poi degenerata. Una persona ha lamentato lievi escoriazioni ed è stata medicata direttamente sul posto, le forze dell’ordine indagano sui contorni dell’accaduto.

Secondo intervento alle 23.55 in una ditta di via Ponchielli per un infortunio di un uomo di 47 anni, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. Anche in questo caso, sono stati informati anche i carabinieri, intervenuti con una pattuglia.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

25062022