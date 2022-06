x x

UBOLDO / ORIGGIO – E’ don Marco Guffanti, 33 anni, il nuovo vicario della parrocchia di San Pietro e Paolo ad Uboldo e di Santa Maria Immacolata di Origgio: è originario di Limbiate ed è uno dei nuovi preti, ordinati nei giorni scorsi dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nel corso della cerimonia religiosa che si è tenuta al Duomo di Milano.

Don Marco ha sentito la vocazione mentre stava iniziando la carriera di giornalista, dopo avere conseguito la laurea triennale in linguaggi dei media all’Università cattolica di Milano, e quella specialistica in Comunicazione d’impresa. Aveva anche iniziato il tirocinio in Regione Lombardia ma a 27 anni, dopo essere stato da sempre impegnato come volontario nell’oratorio limbiatese, aveva deciso che il suo futuro sarebbe stato quello di sacerdote, entrando in seminario.

(foto: don Marco con gli amici dell’oratorio di Limbiate, nel giorno in cui è diventato sacerdote in Duomo a Milano)

25062022