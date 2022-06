x x

SARONNO – “Giovedì sera è andata in onda la prima serata ufficiale a negozi aperti ma la delusione tra i commercianti e i saronnesi è palpabile. Poche decine di persone al concerto preserale in piazza Volontari del sangue, solo cinque negozi aperti in corso Italia, nessuno in via San Cristoforo, forse uno e due in via San Giuseppe. Inutile invocare la scusa del cattivo tempo, peraltro solo annunciato: il fiasco è figlio dell’improvvisazione e della mancanza di una regia condivisa tra Comune, Duc e Associazione commercianti”. Lo dice Forza Italia Saronno dopo la serata di giovedì.

Proseguono da Forza Italia

Ovviamente da saronnesi ci auguriamo che le prossime aperture serali riscuotano maggior successo ma il problema di fondo permane. L’assenza di progettualità e scelte sbagliate non permettono alla nostra città di essere competitiva e attrattiva sul territorio. Il senso di insicurezza dopo gli ultimi episodi in centro è palpabile, l’incuria e la sporcizia sono evidenti anche nel salotto della città. Serpeggia un diffuso malcontento e questo spinge i nostri concittadini a frequentare piazze limitrofe più attrattive. Saronno non lo è più!

Inoltre, lo scollamento dalla realtà dell’amministrazione che propone incontri mal organizzato o iniziative di nicchia con scarsa ricaduta sulla città dovrebbe far riflettere. Dopo aver posto l’attenzione ai luoghi che gli stessi eventi dovrebbero ospitare. Occorre un deciso cambio di passo a partire dal vertice di questa Amministrazione. C’è molto da fare, molte cose da cambiare.

