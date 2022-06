x x

Il Palio è alle porte e i Rioni non si fermano. Nelle scorse settimane, il Rione Madunina si è rimesso alla griglia per la tradizionale festa estiva della contrada azzurra. Festa che, come ogni anno, ha riscosso un enorme successo.



La terza edizione del “BBQ Maduina” prevedeva un aperitivo prima di sedersi a tavola per gustare l’ottima grigliata preparata dai contradaioli che anche si sono molto impegnati per la buona riuscita della festa. A seguire lo storico concorso di torte e la novità di questa edizione: il concorso contadino che ha visto trionfare una famiglia trasformatasi in contadini per l’occasione.



Gli organizzatori possono quindi dirsi soddisfatti e pensare alla quarta edizione dell’ormai storica grigliata azzurra.