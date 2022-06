x x

SARONNO – Il vento che ieri pomeriggio ha spazzato la città di Saronno ha provocato la caduta di due alberi: uno in via Miola ed uno in via Ferrari dove ha danneggiato due vetture.

Flop per il primo giovedì di apertura dei negozi: il bilancio della serata.

Automobilista ubriaca: via patente e l’auto.

Maserati e maxi striscione: matrimonio in Prepositurale incuriosisce i saronnesi.

Vandalizzata la farmacia comunale in via Volonterio.

