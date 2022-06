x x

BUSTO ARSIZIO – Incendio, questo pomeriggio, nel carcere circondariale maschile che si trova alla periferia di Busto Arsizio, la struttura di riferimento anche per la zona di Saronno. L’allarme è scattato alle 16 ed in via per Cassano Magnago, non lontano dallo svincolo dell’autostrada A8, sono accorsi i vigili del fuoco.

Le cause dell’accaduto sono in corso di accertamento: le fiamme hanno interessato un alloggio in uso al personale di custodia, non si esclude la causa elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio-Gallarate con un’autopompa e un autobotte, in rinforzo in autoscala dal distaccamento di Legnano. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. La zona detentiva non è stata interessata. Nessuno è rimasto ferito o ha lamentato problemi respiratori per il fumo.

(foto: i vigili del fuoco durante loro intervento questo pomeriggio all’interno del carcere di Busto Arsizio)

