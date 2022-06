x x

LIMBIATE – Proseguono gli eventi estivi in piazza Aldo Moro, con la “regia” dell’Amministrazione comunale. Ieri il programma ha previsto l’esibizione di Riccardo Inge Band di Revival Italiano e il “Capodanno estivo” con Salima Kiss. Oggi, sabato 25 giugno, alle 21.30 i Dik Dik in concerto, apriranno il concerto Pippo e Tiana con il ballo liscio.

Il week end si concluderà domenica 26 giugno alle 21 con il concorso canoro con l’orchestra Limbiate Music presentato dai PisAndLov, ospite d’onore Max Cavallari. Durante la serata saranno premiate le nuove attività con la partecipazione del progetto commercio. “Serate ricche di musica e divertimento con area street food, area bimbi, hobbisti, creativi e i prodotti tipici. Non potete mancare!” rimarcan dal Comune.

(foto: l’anfiteatro di piazza Aldo Moro a Limbiate)

