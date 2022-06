x x

LAZZATE – Appuntamento questo pomeriggio e sera con la “Lazzate fire night”, che si tiene in piazza Giovanni XXIII: “Vieni a conoscere i vigili del fuoco di Lazzate, i loro mezzi e metti in gioco le tue abilità nel percorso del piccolo pompiere” l’invito degli organizzatori dell’associazione di volontariato “Amici pompieri Lazzate”. Per tutti i partecipanti, gadget e diploma del “piccolo pompiere”.

L’evento si terrà dalle 18 alle 23. Per tutti una occasione di conoscere da vicino il personale del comando lazzatese dei vigili del fuoco, informarsi sulle attività svolte sul territorio e magari anche proporsi per dare un proprio diretto contributo, in termini di volontariato o tramite un sostegno economico.

(foto archivio: i vigili del fuoco di Lazzate durante un intervento sul territorio)

26062022