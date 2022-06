x x

ROVELLASCA – Sabato 25 giugno nel segno degli scacchi al Parco Burghè nel centro di Rovellasca. La biblioteca civica in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con “La ruota del cavallo”, associazione di Manara organizzano la seconda giornata scacchistica del “Circuito parchi anno 2022”; gioco libero con assistenza di giocatori esperti.

Intenso pomeriggio

Il programma prevede alle 14.30 il ritrovo dei partecipanti al Parco Burghè di via Roma e l’allestimento dei tavoli, alle 14.45 è previsto l’inizio delle partite, la conclusione è prevista attorno alle 18,. Acceso libero: non è previsto alcun costo di iscrizione e l’adesione è aperta a tutti gli interessati.

(foto archivio: un precedente evento scacchistico nella zona)

25062022