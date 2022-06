x x

SARONNO – Si trovava tra via Varese e via Milano quando ha perso il controllo della propria auto finendo fuori strada. Così sono iniziati i guai di un 56enne di nazionalità italiana.

Sul luogo dell’incidente oltre all’ambulanza, l’uomo ha riportato lievi conseguenze, è arrivata anche una pattuglia della polizia locale. E’ stato da subito chiaro a tutti come l’automobilista non fosse completamente lucido. Sottoposto al pretest e dopo a quello alla rilevazione con l’etilometro in dotazione risultava positivo all’alcol con una concentrazione di 1,67 g/l di alcol nel sangue.

Un dato altissimo se si pensa che il limite consentito per mettersi al volante è di 0,5 g/l. Così l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per lui è arrivato anche il ritiro della patente e il sequestro della vettura.

Proseguono gli accertamenti e i controlli della polizia locale, in caso di incidente ma anche nei normali servizi in città, per arginare il fenomeno degli automobilisti che si mettono al volante avendo alzato troppo il gomito.

