SARONNO / ORIGGIO – Incidente col monopattino nel tardo pomeriggio odierno a Saronno, nella periferica via Montoli: l’allarme è stato dato alle 19.10 e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago che ha soccorso un uomo di 35 anni, quindi trasportato all’ospedale cittadino per le cure del caso, non si è trattato comunque di nulla di grave.

Pedone investito oggi ad Origgio: è successo in via per Caronno alle 4 dell’altra notte. Sul posto è accorsa una ambulanza della Croxe azzurra di Caronno Pertusella per soccorrere una ragazza di 21 anni, che è stata trasferita all’ospedale di Saronno per essere medicata di lievi contusioni.

25062022