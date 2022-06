Saronno, Orsoline in lutto per la scomparsa di suor Elisa

SARONNO – Lutto nella comunità delle suore Orsoline di Saronno per la scomparsa di suor Maria Elisa Belleri: “Ricordiamo la sua disarmante umiltà, il suo zelo in ogni piccolo gesto, la dedizione per i suoi bambini, per le sue consorelle” dicono dall’istituto di via San Giuseppe. Suor Elisa era un volto davvero storico nella comunità saronnese delle Orsoline, una presenza discreta ma assidua a tutti gli eventi religiosi e sociali della scuola e della comunità dei fedeli di Saronno.

Questa mattina il rito funebre in San Francesco

Il funerale previsto questa mattina alle 10 nella chiesa di San Francersco, preceduto dalla recita del rosario alle 9.45. Ieri sera il santo rosario nella cappella delle suore all’istituto delle Orsoline.

E’ attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

25062022