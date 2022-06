x x

VARESE – Oggi alle 14 a Montegrino Valtravaglia in via Molino D’Anna, per cause da accertarsi il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale, nel greto di un fiume. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. I due occupanti dei veicolo – di 34 e 32 anni – sono riusciti autonomamente ad abbandonare l’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorritori; sono apparsi in condizioni preoccupanti. Sul posto anche ambulanze e carabinieri.

(foto: un momento dell’intervento dei vigili del fuoco)

