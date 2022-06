x x

ROVELLO PORRO – Oggi mostra di bonsai a Rovello Porro: l’appuntamento si tiene dalel 10 alle 12.30 e poi dalle 16 e sino alle 19.30 negli spazi del centro civico di piazza Porro 2 in paese. Saranno esposte le piante di Angelo Caregnato, esperto di bonsai. Ingresso libero: per i visitatori la possibilità di ammirare questi piccoli ed “artistici” alberi e di avere tutte le informazioni per accudire al meglio il proprio bonsai.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato comunale alla Cultura del Comune di Rovello Porro.

Anche in zona sono sempre più numerosi gli amanti dei bonsai: ci sono anche collezionisti che ne hanno davvero moltissimi e di notevole valore.

(foto archivio)

26062022