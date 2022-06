x x

SARONNO – Venerdì 1 luglio e sabato 2 luglio saranno disponibili gli open day per la squadra di calcio GS Robur per le categorie 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

L’open day partiranno la mattina di sabato 2 luglio alle 9:45 e termineranno alle 11:30 per le annate dal 2010 al 2013. Per le annate dal 2014 al 2017, l’open day sarà venerdì 1 luglio dalle 17:45 alle 19:30.

Tutti coloro che sono interessati a partecipare, prima dovranno prendere appuntamento, successivamente dovranno presentarsi in via Cristoforo Colombo 42 a Saronno nelle date sopra citate.

