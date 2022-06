x x

SARONNO – Lettura sotto le stelle prevista per la serata di domani, lunedì 27 giugno. Alle 20.30, si tettà, nel giardino di Villa Gianetti, lo spettacolo itinerante realizzato dai giovani partecipanti ai laboratori. E’ una delle tante iniziative all’interno del progetto “Ready to Read”, finalizzato ad avvicinare i giovani alla lettura, in collaborazione con la biblioteca comunale.

Lo spettacolo “Giovani chiacchiere” è stato curato dei docenti di Performing arts village Pav scuola di teatro, cinema e comunicazione

In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno della Villa. Partecipazione libera e gratuita fino ad esaurimento posti.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0296704015, o mandare una mail a [email protected]

