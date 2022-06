x x

GERENZANO – “Porgiamo i migliori auguri di buon compleanno alla nostra concittadina Giacinta Antonietta Seveso, che ha compiuto 100 anni”: così l’Amministrazione comunale di Gerenzano.

Il sindaco Stefania Castagnoli e l’assessore Dario Borghi, a nome di tutti i gerenzanesi, le hanno consegnato una targa con gli auguri di tutta la cittadinanza per questo bellissimo traguardo: “A chi per 100 anni ha vissuto e fatto la storia, a chi con la sua storia ha testimoniato la vita, grazie per lo straordinario esempio”. Un dono che è stato molto gradito da parte della diretta interessata.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: il sindaco Stefania Castagnoli e l’assessore Dario Borghi con la centenaria Giacinta Antonietta Seveso)

26062022