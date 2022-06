x x

ORIGGIO – Si è tenuta ieri sera la terza edizione della Muschionight, il festival estivo della frazione origgese. La serata è stata aperta alle 19 con una sfilata del Corpo musicale San Marco, ed è proseguita fino a tarda notte tra concerti di musica dal vivo di vari gruppi musicali situati in diverse zone della frazione origgese e stand appartenenti a varie categorie: dal cibo da strada alla bigiotteria ai soprammobili artigianali.

Lungo la via principale della piccola frazione erano presenti: l’associazione cacciatori che ha proposto panini con la cacciagione e gin tonic acrobatico, il pub della Cascina Muschiona, di fronte al quale si sono esibiti i “the pink street rockers”, gli stand e le bancarelle sopracitate, gonfiabili e miniquad per i più piccoli all’incrocio tra via Cascina Muschiona e viale Umbria. Addentrandosi verso le grandi corti situate in fondo alla frazione, è stata allestita una grande pista da ballo per la serata country; si sono esibiti infatti Jack & Jack e l’Astrodance, con dj Andrea e dj Franco ad animare i numerosissimi ballerini e appassionati. all’interno della corte erano presenti anche food truck e stand gastronomici, tra arrosticini, pizze fritte e fritti misti di pesce.

L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune di Origgio.

