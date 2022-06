x x

UBOLDO- grande successo per il primo “Vesparaduno” organizzato dall’Associazione per Uboldo. Quasi 100 esemplari di questo simbolo del design italiano brevettato dall’ingegner D’Ascanio nel 1946 hanno rombato in Piazza degli Alpini e poi per le vie del centro della città.

Il raduno è stato rinfrescato da un aperitivo offerto dall’associazione alle ore 9, mentre appassionati, amatori e possessori si cambiavano storie e testimonianze di viaggi in sella allo storico motorino, da sempre simbolo di indipendenza e libertà. Le Vespe presenti andavano dai primi modelli degli anni ’50 e ’60, fino alle ultime edizioni, moderne ma sempre distinte dalla classe tipica.

Dopo la sfilata per le vie del centro cittadino, il corteo di scintillanti Vespe è ritornato in Piazza degli Alpini per il pranzo a base di streetfood. Oltre a vari Vespa Club della provincia e non solo, presenti anche curiosi e famiglie con bambini, eredi del retaggio di questa piccola grande moto.

