SARONNO – Questa sera si terrà all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario 15, un incontro dal titolo “Pre-adolescenti, adolescenti, giovani: dalla crisi alla crescita”, promosso dalla segreteria provinciale di Varese e dal gruppo locale di Saronno del partito Azione.

Questo evento intenderà far luce, con l’aiuto di esperti di formazione e di servizi educativi, sui numerosi segnali di malessere manifestati dai più giovani a seguito della pandemia.

L’incontro inizierà alle 20:45, e sarà introdotto da Niccolò Carretta, segretario regionale e consigliere regionale di Azione per la Lombardia; Gabriele Busnelli, responsabile scuola della Provincia di Varese e Salvatore Semeraro, responsabile dei rapporti con le associazioni per la Provincia di Varese.

Seguiranno sei interventi tenuti da altrettanti esperti: Katia Montalbetti, professore associato in metodi di ricerca educativa all’Università Cattolica. Angela Lischetti, referente in materia di bullismo e cyberbullismo all’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese. Matteo Fabris, ricercatore in psicologia evolutiva all’Università di Torino. Ivano Zoppi, presidente di Pepita Onlus, una cooperativa sociale che realizza percorsi educativi, e segretario generale della fondazione Carolina Onlus. Simona Ciceri, coordinatrice del servizio di consulenza psicologica per l’area minori, distretto di Saronno, e don Federico Bareggi, responsabile pastorale giovanile Saronno. Modererà l’incontro Massimo Tallarini, Radiorizzonti InBlu e docente del liceo S.M. Legnani.

La partecipazione sarà libera fino a esaurimento posti.

