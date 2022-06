x x

SOLARO – Nella stagione 2022/2023 l’Universal Solaro diventa scuola calcio Inter, sono aperti gli open day per i ragazzi nati dal 2006 al 2015.

Per la categoria allievi, i ragazzi nati nel 2006 ci saranno gli open day venerdì 1 luglio alle 18:30, domenica 3 luglio alle 9:30 e infine lunedì 4 luglio alle 18:30; i ragazzi nati nel 2007 ci saranno gli open day venerdì 1 luglio alle 20, domenica 3 luglio alle 9:30 e martedì 5 luglio alle 18:30.

Per la categoria giovanissimi, i ragazzi nati nel 2008 ci saranno gli open day sabato 2 luglio alle 19 e lunedì 4 luglio alle 18:30; i ragazzi nati nel 2009 ci saranno gli open day sabato 2 luglio alle 17 e martedì 5 luglio alle 18:30.

Per la categoria esordienti, i ragazzi nati nel 2010 e nel 2011 ci saranno gli open day sabato 2 luglio alle 15 e venerdì 8 luglio alle 18:30.

Per la categoria pulcini, i ragazzi nati nel 2012 e nel 2013 ci saranno gli open day sabato 2 luglio alle 11 e sabato 9 luglio alle 11.

Infine per la categoria primi calci, i ragazzi nati nel 2014 e nel 2015 ci saranno gli open day sabato 2 luglio alle 9 e sabato 9 luglio alle 9.

Il luogo in cui avverranno tutti gli open day sarà il centro sportivo comunale “G.Scirea” in corso Berlinguer 2/A a Solaro (Tel. +39 029690490)

Per ulteriori informazioni riguardo gli open day si possono contattare gli organizzatori attraverso la mail [email protected] oppure [email protected]. Si può inoltre contattare il responsabile alle attività di base Saverio Bottalico ( +39 3484107783 ) oppure il responsabile dell’attività agonistica Luca Volpi ( +39 3384972695 )

