Fogolar Furlan: Festa friulana a Limbiate

x x

LIMBIATE – “Complimenti e grazie agli oltre 100 volontari del “Fogolar Furlan” di Limbiate, uno dei più importanti d’Europa, che da tanti anni organizza questo evento che celebra l’inizio dell’estate: uno degli appuntamenti storici e più amati del nostro territorio! Animato da un grande presidente come l’amico Giovanni e da tanti volontari che tengono vive le tradizioni, la lingua e la cultura del Friuli e del suo grande popolo fatto di 5 milioni di friulani sparsi per il mondo: dall’Argentina all’Australia, passano per la Lombardia!” Così Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto, che lo scorso fine settimana ha visitato la festa.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: anche Dante Cattaneo ha visitato la festa friulana che si è tenuta lo scorso fine settimana a Limbiate)

27062022