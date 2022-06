x x

SARONNO – La notizia più cliccata di ieri su “ilSaronno” è stata la cronaca con la prima ricostruzione della lite che sabato sera ha visto un marocchino finire al pronto soccorso.

Indagini in corso per chiarire quanto accaduto tra Saronno e Ceriano dove sabato sera è stato trovato il corpo senza vita di un giovane straniero.

Disavventura per un anziano che porta il fratello al pronto soccorso e poi si dimentica dove ha lasciato l’auto. Lo aiuta la polizia locale.

Ecco cosa è emerso dall’incontro di sabato al parco Alpini.

Domenica in Prepositurale si è rinnovato, con monsignor Antonio Barone, l’incendio del pallone.

Notte bianca alla Muschiona, è subito sold out.

