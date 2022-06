x x

SARONNO – Dopo le proteste e segnalazioni delle mamma saronnesi scendono in campo anche i nonni. Ieri un nonno ha posizionato un cartello sull’isola gioco di via Monte Santo.

Uno slogan semplice e d’effetto che raccolta la stanchezza delle famiglie saronnesi di fronte ai parchi con giochi che sono inutilizzabili perchè danneggiati e in attesa di manutenzione. E’ il caso di via Monte Santo dove il castello con scivolo e altri giochi è chiuso perchè in attesa di manutezione. Un cartello con la scritta in verde che “urla” “più giochi, meno blabla subito!!” è stato posizionato sull’isola gioco del parco accanto all’asilo.

E’ da fine inverno che i saronnesi chiedono all’Amministrazione di riparare le aree gioco per permettere ai bimbi di utilizzarli nella bella stagione ma la situazione, ad eccezione della sostituzione di alcune altalene, non è migliorata. Al centro delle proteste anche la mancata riparazione delle carrucole, nel parco della Cassina Ferrara e Aquilone, amatissime dai bimbi e mai sistemate dal comune.

Nell’incontro al parco Alpini con i residenti di sabato mattina l’assessore Franco Casali ha spiegato di aver fatto recentemente conseguire il patentino per la riparazione dei giochi ad un operaio “ma è una risorsa troppo esigua considerando i parchi saronnesi e i problemi legati ai dai danni dall’usura e dai vandalismi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn