x x

LAZZATE – Serata di festa a Lazzate, nel fine settimana, per celebrare la “storica” promozione in serie B femminile della locale formazione di volley. All’appuntamento c’era anche il sindaco, Loredana Pizzi, entusiasta di questo traguardo e delle celebrazioni che si sono volte in paese: “Una magnifica serata per festeggiare la promozione in B2 Nazionale del Lazzate Volley. Complimenti a tutte le atlete che hanno portato Lazzate in nazionale e a tutto lo staff. Grazie a tutti per l’emozione, per l’energia e l’allegria che ci avete trasmesso”.

Sul palco nella piazza centrale hanno sfilato le protagoniste della promozione, per loro anche la musica del corpo bandistico. In piazza anche tutte le giovani promesse di questo sport, che militano nel “vivaio” del Lazzate volley.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcuni momenti della manifestazione)

27062022