CARONNO PERTUSELLA – Prime novità per la Rossella Pallavolo Caronno Pertusella in vista della prossima stagione che vedrà la compagine locale ancora impegnata nella serie B maschile: per il terzo anno consecutivo alla guida della squadra resterà l’allenatore Claudio Gervasoni, che dunque guiderà Caronno anche nell’annata 2022-2023.

E’ un Caronno che si prepara al nuovo campionato con l’obiettivo di costruire una formazione decisamente competitiva: nell’ultima stagione a “tradire” i caronnesi, che sembravano in grado di centrare quanto meno il traguardo dei playoff, era stato un finale di regular season decisamente al di sotto delle aspettative.

(foto archivio: Claudio Gervasoni confermato alla guida della Rossella Pallavolo Caronno)

27062022