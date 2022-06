x x

SARONNO – Ieri sera nei giardini di Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza in via Roma a Saronno, si è sviluppato “Chiacchiere notturne”, lo spettacolo itinerante dei giovani del progetto “Ready to read”, che si è svolto con ingresso libero ed un centinaio di presenti.

Si tratta dello show realizzato dai giovani partecipanti ai laboratori organizzati nell’ambito del progetto “Ready to read” a cura dei docenti di Performing arts village Pav Scuola di teatro, cinema e comunicazione. Iniziativa gradita al pubblico, per una serata sicuramente ben riuscita, anche e soprattutto grazie all’impegno di tutti i protagonisti.

(foto: alcuni momenti dello spettacolo che si è svolto nella serata di ieri a Villa Gianetti)

