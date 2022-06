x x

SARONNO – Avrà inizio nel mese di luglio la nuova edizione di “Cinema sotto le stelle” a Saronno. Oltre quindici film proiettati nel mese di luglio, ma molti altri in programma per una rassegna che proseguirà fino all’11 settembre. Un programma molto vario, adatto ad adulti e ragazzi, che spazia tra film italiani e internazionali, meritevoli di prestifiosi premi cinematografici, come “È stata la mano di Dio”, del regista italiano Paolo Sorrentino. Per la prima volta, anche un’esperienza nuova con i film evento: i Freeze Frame Quartet, quartetto jazz, sonorizzeranno dal vivo il film, un’esperienza audio-visiva con la colonna sonora live.



Per partecipare è necessario acquistare i biglietti disponibili in prevendita sul sito, fino ad un’ora prima dello spettacolo, altrimenti nella biglietteria dell’arena Casa Morandi, che apre 45 minuti prima dello spettacolo. Il costo è di 6,50 euro ogni biglietto intero, 6 euro per i Soci Unitre.

La programmazione è prevista, per il mese di luglio, nell’arena di Casa Morandi alle 21.30; sempre nell’arena di Casa Morandi, ma alle 21.15, è prevista la programmazione del mese di agosto.

Ecco il programma del mese di luglio:

1 luglio – Assassinio sul Nilo

3 e 4 luglio – Elvis

6 luglio – Illusioni perduti

8 luglio – House of Gucci

10 luglio – Diabolik,

11 luglio – Madres Paralelas,

13 luglio – Film evento: Appuntamento a Belleville

15 luglio – Licorice Pizza

17 luglio – No time to die

18 luglio – Il sesso degli angeli

20 luglio – Freaks Out

22 luglio – Giovani amanti

24 luglio – Corro da te

25 luglio – Ennio

27 luglio – È stata la mano di Dio

29 luglio – West Side Story

31 luglio – Downton habbey II – una nuova era

Info al numero 328.6619831, attivo dalle 19 alle 22.30 nei giorni della rassegna, o mandare una mail all’indirizzo [email protected] In caso di maltempo, l’evento verrà annullato.

