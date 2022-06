x x

ORIGGIO – Va a fare la spese e le svaligiano la casa: la disavventura è capitata ad una anziana di Origgio, nei giorni scorsi. La donna si è assentata da casa, in rario mattutino, per poro tempo e quando è tornata ha fatto la brutta scoperta, qualcuno era entrato in casa forzando una porta finestra ed aveva rubato oggetti di valore, tutto quanto rinvenuto nell’abitazione. Alla malcapitata, che vive in via Ottolini, non è rimasto altro che presentare una denuncia contro ignoti.

Sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine nel tentativo di rintracciare il responsabile o i responsabili del furto; l’entità della refurtiva è da quantificare con precisione.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

28062022