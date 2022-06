x x

SARONNO – Da venerdì 1 luglio partono gli Open day del Fbc Saronno. Obiettivo del direttore generale Marco Proserpio e dei suoi collaboratori è, per la prossima stagione, riportare la società biancoceleste ad essere presente in tutte le categorie giovanili e dunque si è alla ricerca di ragazzi che vogliano vestire la maglia saronnese, l’occasione per mettersi in mostra e portare la propria candidatura viene proprio da questi open day, che si terranno allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi.

Sono rivolti ai nati nel 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 con varie date fra l’1 luglio ed il 23 luglio, sia in orario mattutino che pomeridiano per dare a tutti la possibità di prendervi parte ed avere l’opportunità di entrare nel Saronno.

Intanto prosegue il lavoro dello staff del Fbc per costruire una formazione particolarmente competitiva per quanto concerne la prima squadra, in vista del prossimo campionato di Promozione.

28062022