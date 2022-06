x x

GERENZANO – Questa sera alle 21 è in programma il primo consiglio comunale dell’Amministrazione del primo sindaco donna Stefania Castagnoli. L’Amministrazione avrebbe voluto tenerlo all’aperto in piazza ma visto il maltempo previsto la seduta si terrà nella sala consiliare.

Ecco la diretta de ilSaronno con Andrea Ceriani

La prima seduta vedrà svolgere tutti gli adempimenti dal giuramento del sindaco Stefania Castagnoli, la prima donna alla guida della città nella storia di Gerenzano, la comunicazione formale della composizione della Giunta (qui tutti i nomi degli assessori) e ovviamente le presentazione del programma elettorale e delle linee di azione delle opposizioni.

Un primo consiglio comunale all’aperto era stato scelto anche dal predecessore Ivano Campi a Gerenzano ma anche da Stefano Calegari eletto nella tornata elettorale del 2021 a Cislago.

