SARONNO – Si è tenuta ieri sera la conferenza stampa in merito all’inaugurazione della mostra dedicata ai progetti che hanno visto come protagonista l’architetto Enrico Marini.

All’incontro con la stampa hanno presenziato i due curatori della mostra: Roberta Castiglioni e Davide Mazzuchelli, l’architetto Paolo Riva, e i membri della giunta comunale, gli assessori Alessandro Merlotti, Laura Succi e Francesca Pozzoli. L’evento si terrà dal 2 al 17 luglio nei locali della Sala Nevera di Casa Morandi, in Viale Santuario 2. La mostra sarà fruibile mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18.30 alle 21, e nel week-end dalle 10 alle 12, e dalle 17 alle 21. L’ingresso sarà gratuito. L’evento è organizzato dall’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Varese, con il patrocinio della Città di Saronno.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito ordinearchitettivarese.it, o inviare una mail all’indirizzo: [email protected]

