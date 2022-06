Ladri a Origgio, appartamento a soqquadro

ORIGGIO – Ladri in azione nel fine settimana ad Origgio hanno colpito anche in pieno giorno, a metà giornata, entrando in una abitazione privata di via per Lainate, in periferia, dove in quel momento non c’era nessuno e mettendo tutto a soqquadro in cerca di denaro o oggetti preziosi. Al momento l’entità della refurtiva non è nota. A fare la brutta sorpresa sono stati i proprietari quando sono tornati a casa ed hanno trovato tutto in disordine, a testimoniare il passaggio dei malviventi.

Ai derubati non è rimasto altro che prendere atto dell’accaduto e presentare una denuncia contro ignoti e sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

(foto archivio: precedente episodio simile avvenuto nella zona)

28062022