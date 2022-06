Limbiate, Lazzate e Cesate: ieri tre incidenti sulle strade delle Groane

x x

LIMBIATE / LAZZATE – Ieri tre incidenti sulle strade delle Groane. A Limbiate scontro fra due automobili in piazza San Giuseppe di Mombello: sul posto la Croce rossa di Misinto, tre persone hanno avuto bisogno di cure mediche, un ragazzo di 17 anni, uno di 19 anni ed un uomo di 38 anni, sono stati medicati di lievi contusioni all’ospedale di Garbagnate Milanese.

A Lazzate per una caduta dalla bicicletta è rimasto contuso un giovane di 14 anni: è successo ieri alle 8.35 in via Carducci. Il quattordicenne è stato soccorso dall’ambulanza della Croce rossa di Misinto ed è stato trasportato all’ospedale di Desio per essere medicato.

A Cesate alle 13.20 intervento di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e dell’auto-infermieristica, oltre che della polizia locale, in via Vecchia Comasina per uno scontro fra una automobile ed una motocicletta. E’ stato soccorso un uomo di 49 anni, trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di lesioni comunque non gravi.

(foto archivio)

