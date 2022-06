x x

SARONNO – Nel pomeriggio di oggi martedi 28 giugno a Saronno, a Villa Gianetti in via Roma, si terrà una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Varese alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, della Guardia di finanza, dei vigili del fuoco, polizia ferroviaria, polizia stradale, del rappresentanti di Trenord e Rfi, del presidente della Provincia, del sindaco di Varese e dei sindaci dei Comuni di Saronno, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cislago, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gomate Olona, Lonate Ceppino, Marnate, Morazzone, Origgio, Tradate, Uboldo, Venegono Inferiore e Venegono Superiore.

Ci sará alle 15.30 un incontro del prefetto, del presidente della Provincia, o suo delegato, del comaridante provinciale dei vigili del fuoco e del direttore generale Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, o suo delegato, con i sindaci e con i referenti comunali di protezione civile per un esame congiunto delle problematiche di protezione civile seguito da un’analisi delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica.

