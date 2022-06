x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichaimo la nota dell’Amministrazioen comunale in merito all’ampliamento della zona traffico limitato.

Da lunedì 4 luglio novità viabilistiche per le vie Mazzini, Antici e Leopardi. Il provvedimento principale vedrà l’introduzione dei 30 km/h e l’ampliamento della zona a traffico limitato del centro cittadino nel tratto di via Mazzini compreso tra via Antici e via Marconi, così da migliorare l’utilizzo in sicurezza della carreggiata per chi va a piedi o in bicicletta.

Per questo motivo, nelle vie attigue alla via Mazzini, ovvero via Antici, Vittorio Veneto e Leopardi, da lunedì 4 luglio sarà in vigore la riduzione della velocità massima consentita, che non potrà superare i 30 km/h. In via Mazzini il transito sarà concesso solo ai residenti (e ovviamente ai mezzi per carico e scarico come da regolamento ZTL), che potranno richiedere un pass per lasciare l’auto in sosta negli stalli presenti, qualora non dispongano di un box.

Gli interventi messi in atto sulla viabilità nei tratti stradali che necessitano provvedimenti importanti sono stati pensati per la sicurezza di pedoni e ciclisti, e per contribuire a rendere più vivibile e attrattivo il centro città.