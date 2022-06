x x

SARONNO – Grande preoccupazione ieri poco dopo l’emergenza avvenuta in via Primo maggio poco dopo l’una. Cosa è successo? Un 50enne tradatese ha avuto un malore mentre percorreva in auto il sottopassaggio saronnese. Ha fermato la vettura, si parla di un possibile arresto cardiaco, senza riuscire a proseguire. Immediato l’allarme che ha fatto correre sul posto i carabinieri della compagnia cittadina, per gestire la viabilità, e i mezzi del pronto intervento sanitario per soccorrere l’automobilista.

Il personale dell’automedica di Misinto e della Croce Azzura di Rovellasca sono rimasti sul posto per quasi un’ora per cercare di stabilizzare le condizioni dell’uomo. Il tradatese è stato quindi, intorno alle 14,30, portato all’ospedale di Legnano ancora in codice rosso. Qui è stato ricoverato in terapia intensiva. L’intervento si è concluso con la rimozione dell’auto in modo da ripristinare la regolare circolazione nell’arteria.

(foto archivio)

