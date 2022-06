x x

SARONNO – Vernice spray rossa e slogan contro il sindacato e il governo così è stata vandalizzata nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 giugno la sede della Cgil di Saronno in via Maestri del Lavoro. I graffiti sono stati scoperti stamattina dai primi saronnesi arrivati ad aprire la sede della camera del lavoro che si trova nella Casa del partigiano che ospita, in via Maestri del lavoro, anche altre realtà e tanti eventi.

A firmare il raid il gruppo no-vax ViVi autore nelle ultime settimane di blitz ai danni di altre sedi sindacali come quelle di Mirandola in provincia di Modena.

Simili, ad altri blitz avvenuti sul territorio nazionale, anche gli slogan da “sindacati nazisti” a “traditori del popolo”, da “servi vili di un governo criminale” a “non c’è libertà se la paghi con la perdita del lavoro”. Sulla facciata laterale la maxi scritta: “Nella lotta dei vivi solo apoliticità, no dx no sx, no ambiguità, siete sindacati nazisti. Questa è la verità”.

Chiara la rivendicazione che il simbolo del gruppo Vivi realizzato sulla saracinesca che chiude la porta d’ingresso e accanto ad una finestra.

