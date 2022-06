x x

SARONNO – Dopo l’incendio del pallone in Prepositurale che si è rinnovato domenica l’altra tradizione che riguarda la patronale della città degli amaretti è quella della barca di San Pietro.

Si tratta di un’usanza che riguarda la notte tra il 28 e il 29 giugno. Ecco come arrivare preparati all’appuntamento di staser.a

Come si fa la barca di San Pietro

Si prende un vaso di vetro trasparente con dell’acqua alla quale aggiungeva una chiara d’uovo e poi esponeva il tutto all’aperto per la durata della notte. La mattina seguente si può ammirare il risultato: una sorta di veliero che la tradizione cattolica attribuisce a san Pietro e Paolo.

Una sorta di magia che ha però un effetto limitato nel tempo. Bisogna essere abbastanza mattinieri perchè la barca si vede fino a mezzogiorno, poi lentamente si dissolve.

Ci sono anche delle credenze legate a quest’usanza. In passato, a seconda della forma delle vele, i contadini prevedevano le condizioni del tempo: le vele aperte indicavano la venuta del sole mentre le vele chiuse e sottili, l’arrivo della pioggia. Ma non solo se nell’acqua si forma un bel veliero è un buon auspicio per ottimi raccolti nell’arco dell’annata.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn