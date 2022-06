x x

LOMAZZO – Appuntamento sabato prossimo, 2 luglio, per il “Tributo a Louis Armstrong” che si tiene nell’area feste di via del Ronco a Lomazzo. L’iniziativa è promossa dal Corpo musicale “Puccini” di Lomazzo ed è un evento organizzato per celebrare il 140′ di fondazione. L’inizitiva, con ingresso libero e senza prenotazione, è prevista con inizio alle 21, con il patrocinio dell’Amministrazione civica. Nell’area feste funzionerà un servizio bar a cura della Pro loco.

I musicisti impegnati ne concerto saranno Alfredo Ferrario al clarinetto, Fabrizio Cattaneo (tromba), Danilo Moccia (trombone), Sandro Gibellini (chitarra), Roberto Piccolo (contrabbasso) e Massimo Caracca (batteria).

(foto: il corpo musicale “Puccini” di Lomazzo al gran completo)

