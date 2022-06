x x

SARONNO – E’ stato predisposto ieri mattina, in vista dell’avvio di venerdì primo luglio il nuovo allestimento del “Cinema sotto le stelle” che torna come tradizione nel cortile di Casa Morandi in viale Santuario. Ieri sono state posizionate le nuove sedie tutte colorate per le proiezioni estive che teranno compagnia ai saronnesi nei mesi di luglio e agosto.

La novità è stata presentata da Vittorio Mastrorilli, gestore del Cinema Pellico con cui il Comune propone l’evento, durante la conferenza stampa di ieri mattina.

“Le nuove sedie colorate rinnovano e danno un tocco di freschezza in un momento in cui serve invitare le persone a tornare al cinema”. Tra i dettagli le sedie blu collocate vicine a quelle gialle “perché la solidarietà per l’Ucraina e il suo popolo non deve andare in vacanza” ha tenuto a sottolineare Mastrorilli

Il cinema sotto le stelle torna alle origini eliminando ogni disposizione legata al distanziamento sociale: “Niente mascherine, niente distanziamento” si potrà tornare a gustare il cinema come nel pre pandemia”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn