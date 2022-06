x x

UBOLDO – Riceviamo e Pubblichiamo la nota resa pubblica dall’ente Parco dei Mughetti.

Da oggi fino al 27 luglio, l’aula didattica del Parco dei Mughetti nei boschi di Uboldo, aprirà al pubblico ogni mercoledì sera dalle 17 alle 19, l’accesso sarà libero e gratuito, per l’osservazione della natura e per la lettura personale.

Un particolare ringraziamento ai volontari dell’associazione “Amici del Bosco” di Origgio.

