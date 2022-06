x x

LIMBIATE – “Torna finalmente il cinema all’aperto per condividere con amici e parenti l’esperienza della visione di un film sotto le stelle. L’estate e il venticello serale che la caratterizza sono due delle cose che più amiamo. Le notti estive hanno sempre qualcosa di speciale!” Così l’Amministrazione civica presenta l’iniziativa destinata a concretizzarsi nei prossimi giorni.

Il ciclo di cinema all’aperto si terrà in 4 luoghi diversi di Limbiate, sempre dalle 21: il 5 luglio al Cral di Mombello, il 12 luglio al Parco Centro anziani di via Roma, il 19 luglio al cortile della scuola Gramsci di via Puccini e il 26 luglio al centro dportivo di via Tolstoj.

“Ma le sorprese non finiscono qui… la parte essenziale del cinema sono proprio i film. Ci saranno generi diversi: intrattenimento per bambini, adolescenti e adulti”.

