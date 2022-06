x x

GERENZANO – Il Plis dei Mughetti (composto dai Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano) informa che “prosegue la manutenzione ordinaria della rete escursionistica: ieri a Gerenzano sfalcio dei percorsi nell’area naturalistica del Fontanile di San Giacomo”.

Il parco sovracomunale, che comprende anche il fontanile, dunque si fa “bello” e sempre meglio accessibile per chi voglia trascorrere qualche ora passeggiando all’aria aperta.

Al fontanile nei giorni scorsi si erano tenuti una serie di interventi per proteggerlo dall’invasione di una pianta acquatica infestante, che stava creando parecchi problemi. Si è trattato del primo lotto dei lavori ha come obiettivo l’eradicazione della specie vegetale esotica denominata “Lagarosiphon major” dalla testa del Fontanile di San Giacomo.

