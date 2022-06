Lomazzo, grande successo per la Bela Manera de curr

LOMAZZO – Grande successo per l’evento che lo scorso fine settimana si è sviluppato nel Parco del Lura, “La bela Manera de curr”. Anche una occasione per visitare l’area naturalistica che si estende alla periferia nord saronnese, fra i terreni agricoli ed i boschi sino ad arrivare alla zona delle vasche di lamiazione del torrente Lura, alla periferia di Lomazzo, dove è nato un ecosistema che attira numerose specie di uccelli, alcuni dei quali che erano da tempo scomparsi nella zona.

Dunque, non solo un evento podistico ma anche una opportunità per conoscere più da vicino il territorio di questa parte della Lombardia.

(foto: alcuni momenti della manifestazione podistica che si è tenuta lo scorso fine settimana nel verde del Parco del Lura)

