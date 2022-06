x x

Andrea Monti (Lega): “Obiettivo è far partire i lavori prima possibile e non interrompere la linea del vecchio tram”

LIMBIATE – La metropolitana milanese sino alle porte del Saronnese? “Si è tenuto oggi l’incontro organizzato dal Comune di Milano con i tecnici di Regione Lombardia circa la linea tranviaria Milano–Limbiate. Regione Lombardia ha ribadito l’esigenza di riaprire assolutamente la linea. Valuteremo tutte le problematiche legate all’aumento dei costi, ma l’obiettivo primario resta quello di far partire il prima possibile i cantieri della metrotranvia e di non interrompere la linea del vecchio tram”. Così in una nota il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone Andrea Monti.

Che aggiunge: “Da parte nostra, come rappresentanti delle Istituzioni regionali, chiediamo però maggiore chiarezza anche nella comunicazione istituzionale e nella condivisione delle problematiche”.

29062022