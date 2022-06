x x

SARONNO / TURATE – Tamponamento tra due automobili stamane in via Varese all’altezza del civico 17 di Saronno, non lontano dall’incrocio con via Amendola: sul posto è intervenuta una pattuglia della polizaia locale ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese, per soccorrere un ragazzo di 26 anni ed un uomo di 41 anni, che avevano riportato lievi contusioni; sono stati visitati e medicati all’ospedale cittadino. La vigilanza urbana ha eseguito tutti gli accertamenti del caso al fine di chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità del sinistro. Da quantificare i danni materiali.

A Turate alle 2.20 in piazza Volta intervento dell’ambulanza del Sos Mozzate per soccorrere un 44enne che stava male ed al quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica: è stato trasportato all’ospedale di Tradate per gli accertamenti del caso, non è apparso in gravi condizioni.

