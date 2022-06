x x

SARONNO – TRADATE – Si è spento ieri sera Giorgio Santagata 50enne docente dell’Itc Zappa di via Grandi. E’ morto dopo aver lottato contro le conseguenze del malore di cui è stato vittima nella giornata di lunedì e per il quale è stato ricoverato in terapia intensiva.

Pugliese originario di Foggia abitava a Tradate e insegnava Economia aziendale nell’istituto tecnico fiore dell’occhiello del polo scolastico saronnese. “Era una persona amabile e perbene – lo ricorda Maria Assunta Miglino docente dell’itc e quindi collega di Santagata – era sempre disponibile e sorridente. Davvero una persona come ce ne sono poche”.

La notizia sta girando in queste ore tra i docenti e gli studenti della scuola saronnese rimasti tutti senza parole. Al momento non è ancora stata resa nota la data dei funerali.

