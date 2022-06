x x

SARONNO – Circolazione difficoltosa per i soccorsi in corso in viale Lombardia sul cavalcavia all’altezza del ristorante Wu è avvenuto intorno alle 8,20 di mercoledì 29 giugno uno scontro frontale tra una Yaris e una Ix20.

Sul posto, chiamati dagli automobilisti di passaggio, sono accorse le ambulanze della Croce Rossa di Misinto e della Croce Azzurra di Rovellasca con l’autoinfermieristica arrivata da Misinto. Al momento risultato tre feriti: un 19enne, un 42enne ed una 45enne. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno per collaborare con le operazioni di soccorso e per la messa in sicurezza dei veicoli.

Presenti anche gli agenti della polizia locale di Saronno che si sono occupati di deviare il traffico per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.

(seguono aggiornamenti)

