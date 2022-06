x x

SARONNO – Bici rubata l’altro giorno davanti al Santuario della Beata vergine di Saronno, anche sui social le ricerche dove la proprietaria ha pubblicato una immagine della bicicletta, del figlio, che è svanita nel nulla chiedendo a tutti di collaborare alle ricerche, un appello al quale si associa anche la redazione de ilSaronno con la speranza che la bici venga presto ritrovata e restituita alla legittima proprietaria.

I furti di biciclette sono una costante, in città: tempo fa l’associazione dei ciclisti aveva stimato ne venissero rubate, in media, una al giorno, e soprattutto nella zona attorno alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” dove tanti pendolari si recano sulle due ruote.

